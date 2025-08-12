4 Ağustos 2025 tarihinde, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Emek Mahallesi Kırım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, özel bir şirkete ait şantiye alanının önünde yürüyen Semra Çevik ve Anıl Gülçür'e, park halinde bulunan 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Kamyonun sürücüsü Murat Üneş (38), aracını hareket ettirdiği sırada yol kenarındaki iki kişiyi fark etmeyerek kazaya sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle Anıl Gülçür olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Semra Çevik ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ertesi gün yaşamını yitirdi.

Görüntüler Kan Dondurdu

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında yürüyen Çevik ve Gülçür'ün, hareket eden hafriyat kamyonunun altında kaldığı açıkça görüldü. Görüntüler, olayın ne kadar ani ve trajik olduğunu gözler önüne serdi.

Sürücü Tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Murat Üneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor.