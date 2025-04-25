BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.
Onvo Antalyaspor'da 3 eksik
Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Onvo Antalyaspor, 40 puanla 12. sırada yer alıyor.
Geçen haftayı bay geçen Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Erdal Rakip ile sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun dışında eksik bulunmuyor.
Onvo Antalyaspor, sezonun ilk yarısındaki maçta Net Global Sivasspor'u 2-1 yenmişti.