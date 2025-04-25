İSTANBUL,(DHA) - ENERJİSA Enerji, Enerjisa Mobil Cüzdan'ı müşterilerine sunduğunu duyurdu. Müşteriler, Mobil Cüzdan'ı kullanarak anlaşmalı mağazalardan yaptıkları alışverişlerden kazandıkları puanlar ile elektrik faturalarını ödeyebilecek.

Kullanıcılara yeni deneyimler sunmayı amaçlayan şirket, yeni hizmetle yalnızca fatura ödeme kolaylığı değil, aynı zamanda avantajlı alışveriş deneyimi de sunulduğunu bildirdi. Mobil Cüzdan ile müşteriler, cüzdanlarına yükledikleri bakiye ile elektrik faturalarını saniyeler içerisinde ödüyor ve aynı zamanda anlaşmalı mağazalarda yaptıkları fiziksel alışverişlerden de anında iade sistemi sayesinde Enerjisa Para Puan kazanabiliyor. Para puan sisteminde 1 puan, 1 Türk Lirasına çevriliyor.

Kazanılan puanlar, elektrik faturalarında veya anlaşmalı mağazalardaki alışverişlerde kullanılabiliyor. Kolayca yapılabilen bu işlemler, kullanıcılar için maksimum zaman tasarrufu sağlarken, pratik ve kazançlı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. Tüm Enerjisa Mobil kullanıcıları, Cüzdan ikonuna tıklayarak birkaç adımda hesap oluşturabilir.

'SEKTÖRÜMÜZDE BİR İLK'

Kullanıcı deneyimini iyileştirirken müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, “Teknoloji ve insan odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler üretmeye devam ediyoruz. Enerjisa Mobil uygulaması ile müşterilerimiz, ödeme, abonelik ve tahliye işlemlerinden, elektrik tüketimlerinin takibine kadar tüm süreçlerini evlerinin konforunda kolayca tamamlayabiliyor. Enerjisa Mobil'e eklediğimiz, sektörümüzde bir ilk olan Mobil Cüzdan fonksiyonu, kullanıcılarımıza yalnızca elektrik faturalarını ödeme kolaylığı değil, aynı zamanda kazançlı bir alışveriş deneyimi sunuyor. Anında iade sistemiyle desteklediğimiz bu yenilikçi özellik sayesinde müşterilerimiz, kazandıkları Para Puan ile hem tasarruf sağlıyor hem de sektörümüzde sınırları yeniden tanımlayan bir deneyim yaşıyor. Dijitalleşen hizmetlerimizle kullanıcı deneyimini iyileştirirken, herkes için daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Enerjisa Mobil uygulaması, tüm uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.