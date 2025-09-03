RODİ Jeans Yönetim Kurulu Başkanı Masum Dursun, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek dev organizasyonu duyurdu. Ekim ayında başlayacak Markalar Festivali 25 gün sürecek ve 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Festivalin koordinatörü Masum Dursun, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Markalar Festivali ile Türkiye’nin 81 ilinde global markaları bir araya getireceğiz. Katılımcılar, dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonlarını ve ürünlerini tanıtma imkânı bulacak. Aynı zamanda sevilen sanatçılar konserler verecek, sahne şovları ve sürpriz etkinliklerle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacağız” dedi.

Dursun, organizasyonun hem ticari hem de kültürel katkı sağlayacağına dikkat çekerek, “Markalar, sektör temsilcileri ve yatırımcılarla buluşarak yeni iş birlikleri geliştirecek. Yerel halk ise dünya markalarıyla tanışma fırsatı yakalayacak. Bu festival, alışveriş, eğlence ve kültürün bir arada sunulduğu eşsiz bir etkinlik olacak” ifadelerini kullandı.

Masum Dursun, amaçlarının markaları ve sanatçıları aynı platformda buluşturmak olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin dört bir yanındaki insanlara dinamik ve eğlenceli bir festival deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Markalar Festivali, hem kültürel hem de ticari açıdan ülkemize büyük değer katacak. Tüm halkımızı bu büyük organizasyona davet ediyoruz” dedi.