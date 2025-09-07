Son beş maçında Bulgaristan, Kanada ve Slovenya’yı 3-0, ABD ve Japonya’yı da 3-1 gibi net skorlarla geçen Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol takımı organizasyonun finalinde Dünya şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşacak. 07 Eylül Pazar günü saat 15.30’da başlayacak karşılaşma Huamark Spor Salonu Bangkok'da oynanacak.

FİFA Dünya Kupası E grubu ilk maçına 3-2 Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli futbol takımı ise turnuva kapsamında İspanya ile karşı karşıya gelecek. 07 Eylül Pazar günü Konya’da oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'de başlayacak.

Her iki müsabaka için Sancaktepe Belediyesi tarafından Sancaktepe Meydan Park'ta dev ekran kurulacak. Tüm vatandaşların ücretsiz olarak izleyeceği müsabakalar sırasında çeşitli ikramlarda bulunulacağı aktarıldı.