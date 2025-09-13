Avek Otomotiv Genel Müdürü Burak Paşalı, otomotiv sektörüne dair yaptığı açıklamada “Otomotiv sektörü bugün, küresel ölçekte tarihin en hızlı dönüşümlerinden birini yaşıyor. Elektrifikasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik üçlüsü, neredeyse tüm markaların ve distribütörlerin ajandasının merkezinde. Avrupa’da çevre regülasyonlarıyla birlikte elektrikli araçların pazar payı her geçen gün artıyor; Çin’deyse devlet destekleriyle ciddi bir ölçek yakalanmış durumda” diye konuştu.

Paşalı, “Türkiye’ye baktığımızda tablo biraz farklı. Bizim pazarımızda ekonomik koşullar, vergi düzenlemeleri ve tüketici alışkanlıkları belirleyici oluyor. Ancak, bu değişim ülkemiz için de kaçınılmaz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de özellikle hibrit ve elektrikli araç satışlarının ivmeleneceğini düşünüyorum. Kısacası, Türkiye otomotiv sektörü için değişim ve dönüşüm başladı diyebiliriz” dedi.

‘ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN TÜRKİYE’DEKİ GELECEĞİ ÇOK GÜÇLÜ OLACAK”

Elektrikli araçlara olan yönelim hakkında konuşan Paşalı şunları söyledi:

“Elektrikli araçlar, dünyada sadece bir ulaşım aracı değil; sürdürülebilirlik, karbon emisyonunu azaltma ve enerji verimliliği açısından da stratejik bir rol üstleniyor. Avrupa’da birçok ülke içten yanmalı motorlara veda tarihini şimdiden açıkladı. Bu da dönüşümün hızını gösteriyor.

“Türkiye’de ise tablo biraz daha karmaşık. Kullanıcı açısından hala şarj altyapısı, menzil kaygısı ve fiyat faktörü önemli bariyerler. Özellikle büyük şehirlerde kullanım çok daha hızlı artacak. Biz de Avek olarak servis altyapımızı ve satış sonrası hizmetlerimizi bu yönde dönüştürüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki elektrikli araçların Türkiye’deki geleceği çok güçlü olacak.”

'ÖTV DÜZENLEMELERİ, OTOMOTİV PAZARINDA ÇOK HIZLI ETKİ YARATIYOR'

ÖTV düzenlemeleri, Türkiye otomotiv pazarında her zaman çok hızlı etki yaratır diyen Paşalı, “Temmuz ayında yapılan düzenlemede de bunu gördük. Kısa vadede bazı segmentlerde talep öne çekildi, bazı segmentlerde ise tüketici beklemeye geçti. Bu nedenle piyasada kısa süreli bir dalgalanma yaşandı. Bizim açımızdan önemli olan, müşteriyi bu süreçte doğru bilgilendirmek ve güven ortamını korumaktı. Çünkü tüketici, böyle dönemlerde güvenilir markalara daha çok ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’DE OTOMOBİL, YATIRIM VE PRESTİJ UNSURU’

ÖTV düzenlemesinin sıfır araç talebine ve ikinci el piyasasına yansımalarını değerlendiren Paşalı şöyle konuştu:

“ÖTV düzenlemesinin ardından sıfır araç satışlarında kısa vadede bir dalgalanma, ikinci elde ise canlılık öngörüyoruz. Tüketici, her koşulda bütçesine uygun bir çözüm arıyor. Eğer sıfır araç alımı zorlaşırsa ikinci el bir alternatif olarak öne çıkıyor. Orta vadede ise otomotiv sektörünün bu tarz dalgalanmalara her zaman hazırlıklı olduğunu ve pazarın dengesini bulacağını düşünüyorum. Türkiye’de otomobil, yalnızca bir ulaşım aracı değil; aynı zamanda bir yatırım ve prestij unsuru. Bu nedenle talep hiçbir zaman kaybolmaz, sadece yön değiştirir. Bizim görevimiz de bu yön değişimini doğru okumak ve müşteriye en uygun çözümleri sunmak.”

Araç almak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Paşalı, “Müşterilerimize orta ve uzun vadede kendi bütçe ve ihtiyaçlarını doğru belirlemelerini tavsiye ediyorum. Örneğin, şehir içi kullanımları yoğun olan müşterilerimiz için elektrikli araçların birçok ihtiyacı karşılamada doğru ve ekonomik bir çözüm olacağını düşünüyorum. Bizim için en önemli konu, müşterinin ihtiyaçlarını doğru analiz edip ona en uygun çözümü sunmak. Bu süreçte, markalarımızın geliştirdiği farklı kampanya modellerini müşterilerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz” dedi

‘MÜŞTERİLERİMİZ İLE OLUŞTURDUĞUMUZ GÜVEN İLİŞKİSİ EN BÜYÜK SERMAYEMİZ’

Avek Otomotiv’in büyüme stratejileri hakkında da konuşan Paşalı şunları söyledi:

“Bence başarımızın sırrı üç temel değerde yatıyor: güven, insan odaklılık ve sürdürülebilirlik. Müşterilerimiz ile birlikte oluşturduğumuz 20 yıllık güven ilişkisi en büyük sermayemiz. Çalışanlarımızın bağlılığı, bizi istikrarlı büyümeye taşıyor. Sürdürülebilir büyüme projelerini odağımıza alıyoruz. Elektrifikasyon, dijitalleşme, satış sonrası hizmetlerde dünya standartlarında kalite… Bunların hepsine yıllar önce yatırım yapmaya başladık. Bugün geldiğimiz nokta, o vizyonun bir sonucu.”

‘GLOBAL MARKALARLA ÇALIŞMAK DENEYİM SAĞLIYOR’

Global otomotiv sektörüne yön veren markalarla çalışmanın deneyim sağladığını söyleyen Paşalı, “Bu markalar ile yaratılan sinerjiden ortaya çıkan kurumsallık, teknoloji, sürdürülebilirlik ve insan odaklılık gibi değerlerin katkılarını önemsiyoruz. Bu bizim için hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir güç. Yarattığımız değerler ve markalarımızın vizyonu doğrultusunda, premium segmentten ekonomik modellere, ailelerden kurumsal filolara kadar çok geniş bir müşteri kitlesine hitap edebiliyoruz. Eğitimden lojistiğe, servis altyapısından dijital çözümlere kadar birçok alanda markalar arasında güçlü bir iş birliği kuruyoruz. Bu da bizim için sektörde büyüme konusunda ciddi bir motivasyon kaynağı oluşturuyor” diye konuştu.

Paşalı, Avek’in yakın dönem büyüme stratejisine dair şunları söyledi:

“Önde gelen sıralama kuruluşlarına göre Türkiye’nin en büyük 100 şirketinden biri olma hedefimize doğru adım adım ilerlediğimizi görüyoruz. Bu durum bizim için gurur verici fakat bunu bir sonuç değil, yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, Avek’in büyüme planlarını üç ana başlıkta özetleyebiliriz.

“Müşteri deneyimini uçtan uca dijitalleştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. İkinci olarak, trendlere uygun bir şekilde, elektrifikasyon çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Servislerimizi, teknik altyapımızı ve satış ekiplerimizi elektrikli araç çağına hazırlıyoruz. Son olarak, İstanbul, İzmir ve Çanakkale’deki güçlü pozisyonumuzu daha da sağlamlaştırarak Türk ekonomisine ve istihdama katkı yapmak kararlılığındayız. Bizi farklı kılan şey, kısa vadeli fırsatların ötesine bakıp uzun vadeli değer yaratmaya odaklanmamız. Avek olarak, bugünden yarınları inşa etmek istiyoruz.”