Oscar ödüllerinin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'nin 2026 tören tarihi resmen açıklandı.

83. Altın Küre Ödülleri, her yıl olduğu gibi yine Beverly Hills’teki Beverly Hilton Oteli'nde gerçekleştirilecek. Törenin tarihi ise 11 Ocak 2026 olarak duyuruldu. Bu yıl da sunuculuğu komedyen Nikki Glaser üstlenecek.

Altın Küre adaylarının açıklanacağı tarih de netleşti. 2026 töreni için adaylar 8 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Hollywood Foreign Press Association (HFPA) tarafından dağıtılan ödüller, film ve televizyon dünyasında büyük bir etkiye sahip. Ödül töreni, her yıl milyonlarca izleyici tarafından takip ediliyor.

Altın Küre 2026 hakkında en güncel gelişmeleri ve aday listelerini öğrenmek için bizi takipte kalın.