Yetkililer, bu cihazların cephe hattında insansız hava araçlarının (İHA) kontrolünde kullanıldığını belirterek, alınan kararın askeri amaçlı kullanımları önlemeyi hedeflediğini vurguladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yeni yasaklamanın Rusya’ya yönelik 150’den fazla ek ticaret yaptırımının bir parçası olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu yaptırımlar özellikle Rusya’nın askeri ve enerji sektörlerini hedef alıyor. Böylece İngiltere, Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumunu sürdüren Moskova’ya karşı ekonomik baskıyı daha da artırmış oldu.

İngiltere-Rusya İlişkileri ve Yaptırımlar

İngiltere, 2022’den bu yana Rusya’ya yönelik çeşitli ticaret kısıtlamaları uyguluyor. Yeni eklenen yasaklar, yalnızca oyun kumandalarını değil, aynı zamanda savaş teknolojilerinde dolaylı kullanılabilecek birçok ürünü de kapsıyor. Uzmanlara göre, bu hamle hem teknolojik erişimi kısıtlamayı hem de cephe hattındaki askeri kabiliyeti düşürmeyi amaçlıyor.