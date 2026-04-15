Eskişehir’de gece saatlerinde meydana gelen silahlı kavga paniğe yol açtı. Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında C.İ. (41), sırtından silahla vurularak yaralandı. Yaralı şahıs, olayın ardından kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Olayın ardından harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen ve olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Y.İ. (25) ile S.A. (20) isimli 2 şüpheli ve yine S.A. (20) isimli bir diğer kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.