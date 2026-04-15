Geçtiğimiz günlerde il yönetimi dahil 39 ilçede feshedilen teşkilatın ardından, yeni isimler Feti Yıldız tarafından açıklandı.
Açıklamaya göre, Volkan Yılmaz başkanlığındaki il yönetim kurulunda Ahmet Yasak, Ömer Çölüoğlu, Mustafa Kemal Dalan, Mustafa Karaçam, Burak Arkaz, Mehmet Çamur, Hamit Şahinoğlu, Mustafa Nohut ve Zafer Yalçın yer aldı.
Paylaşımda yeni yönetime başarı dilekleri iletilirken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca “İ’la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun” ifadeleri kullanıldı.
MHP İstanbul İl Teşkilatı’nda belirlenen yeni kadronun, önümüzdeki süreçte yürüteceği çalışmaların da yakından takip edilmesi bekleniyor.
