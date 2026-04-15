Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Motorine yapılan 3,33 TL’lik zammın ardından bu gece yarısından itibaren 4,04 TL’lik indirim beklentisi gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansımaya devam ediyor. Gün içinde gelen zam sürücüleri üzerken, beklenen indirim haberi kısa süreli de olsa rahatlama yaratabilir.

İndirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında yeniden düşüş yaşanacak. Ancak fiyatlardaki oynaklığın devam etmesi nedeniyle akaryakıt piyasasında belirsizlik sürüyor.