Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel çeşitli faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı 'ByLock' yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. (DHA)
