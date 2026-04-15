Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından örgütün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve üyelerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarla yakalandılar

Operasyon kapsamında Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.