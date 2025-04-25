Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova’da düzenlediği haftalık basın toplantısında Ukrayna’daki krizle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Zaharova, ABD ile yürütülen temaslara değinerek, "Amerikan tarafıyla bu meselede diyalog süreci halen devam ediyor. Her ne kadar bazı konularda görüş ayrılıkları olsa da, hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri bu aşamada Ukrayna krizine uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm bulma arayışında" şeklinde konuştu.

Zaharova, ayrıca İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenmesi planlanan, Avrupa ve ABD dışişleri bakanlarının Ukrayna meselesini ele alacağı toplantının ertelendiğini duyurdu. Toplantının neden ertelendiğine dair çarpıcı bir açıklama yapan Zaharova, "Bu ertelemenin arkasındaki ana neden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’dir. Zelenskiy, uluslararası düzeyde yürütülmeye çalışılan barış ve istikrar girişimlerini bilinçli olarak sabote ediyor. Sürekli olarak süreci baltalayacak adımlar atıyor ve bu da çözüm yollarını tıkıyor" ifadelerini kullandı.

Rus yetkili, Ukrayna yönetiminin mevcut yaklaşımının hem sahadaki çatışmaların sona ermesini engellediğini hem de diplomatik müzakere yollarını kapattığını öne sürdü. Zaharova, uluslararası toplumun, özellikle Batılı ülkelerin, Zelenskiy yönetiminin bu tutumuna karşı daha objektif bir tavır takınması gerektiğini de sözlerine ekledi.