Rusya, dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef alan kapsamlı bir saldırı düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılarda 9 sivil hayatını kaybederken, 70’ten fazla kişi de yaralandı. Saldırının ardından uluslararası toplumdan tepki gelirken, ABD Başkanı Donald Trump da sessiz kalmadı.

Trump, yaptığı açıklamada saldırılardan memnun olmadığını açıkça dile getirdi. Saldırıları "gereksiz" ve "zamanlaması kötü" olarak nitelendiren Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğrudan seslenerek, “Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu çıkışı, hem sivil kayıplara duyulan tepkiyi hem de savaşın askerî maliyetine dair endişeleri ortaya koydu.

Trump’ın açıklamaları, Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri yakından izlediğini ve özellikle sivillerin hedef alınmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dair uyarılarını yeniden gündeme getirdi.

Öte yandan Kiev’e yönelik saldırılar, başkentte büyük bir panik ve tedirginliğe yol açtı. Ukrayna makamları, saldırıların sivil yerleşim bölgelerini hedef aldığını, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu açıkladı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları arama çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmeye devam ediyor.

Rusya'nın saldırıları ve Trump’ın çıkışı, uluslararası kamuoyunun gözünü yeniden bölgeye çevirdi. Analistler, bu açıklamaların ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir gerilim başlatabileceğini belirtiyor.