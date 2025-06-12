Başkent Kiev’de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’u kabul eden Zelenskiy, ortak basın toplantısında ülkesi ve savaşın gidişatı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Almanya’nın Ukrayna’ya olan desteğini artırdığını belirten Zelenskiy, bu yıl Almanya’nın Ukrayna’ya sağladığı finansal desteğin 7 milyar avroya kadar çıktığını açıkladı.

Ayrıca, Zelenskiy, Almanya ile uzun menzilli silahların ortak üretimi için ek yatırımlarda anlaşmaya vardıklarını da sözlerine ekledi. Bu iş birliği, Ukrayna’nın savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik kritik bir adım olarak görülüyor.

G7 Zirvesinde Kritik Görüşme Umudu

Zelenskiy, bu ay Kanada’da yapılacak G7 Zirvesi’ne davet edildiğini ve burada ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeyi planladığını belirtti:

“G7 Zirvesi’nde bir görüşme yapacağımızı umuyorum. Ancak ilgili kararlar o zamana kadar alınmazsa bile, en azından bu kararların ne kadar yakın olduğunu anlayabileceğimden eminim.”

Bu açıklama, uluslararası toplumun Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda ortak hareket etme iradesini ölçme açısından büyük önem taşıyor.

Ukrayna’nın Mücadelesinde Uluslararası Destek Sürüyor

Zelenskiy’nin Almanya ve diğer G7 ülkeleriyle kurduğu güçlü iş birliği, savaşın yarattığı zorluklara karşı Ukrayna’nın dayanıklılığını artırıyor. G7 Liderler Zirvesi’nin, bu destekleri daha da güçlendirecek somut kararlar alınması için kritik bir fırsat olması bekleniyor.