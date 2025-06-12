Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir.

Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir.”

Hayatını kaybeden personel için Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dilenirken; yaralı vatandaş için de acil şifalar temenni edildi.

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir.



Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir.



Sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve… — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 12, 2025