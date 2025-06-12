Trump, İran ile askeri bir çatışma niyetinde olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İran ile anlaşma yapmak istiyorum. Çatışma istemiyorum. Yakın zamanda bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum ancak nükleer silah sahibi olamazlar. Daha dostane bir davranış bekliyoruz.”

Trump’ın açıklamaları, Ortadoğu’da tırmanan gerilim karşısında diplomasiyi önceleyen bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

“İsrail’in İran’a Saldırısı Yakın Görünmüyor Ama...”

Trump, İsrail'in İran'a askeri müdahale ihtimaliyle ilgili de konuştu:

“İsrail'in İran'a saldırısı yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali yüksek. Umarım bu yaşanmaz.”

Bu sözler, bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Rusya ve Ukrayna Beni Hayal Kırıklığına Uğrattı”

Açıklamalarının devamında Trump, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek her iki ülkeye yönelik hayal kırıklığını dile getirdi:

“Rusya ile Ukrayna beni hayal kırıklığına uğrattı.”

Trump, önceki döneminde olduğu gibi çatışmalara karşı müzakere ve diplomatik çözüm odaklı bir tutum sergilemeye devam etti.