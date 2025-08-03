Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Uttar Pradeş eyaletindeki Varanasi kentinde düzenlenen mitingde konuştu. Modi, ülkesinin savunma kapasitesinin arttığını vurgulayarak, ‘Sindoor Operasyonu ‘sırasında dünyanın Hindistan’ın yerli silahlarının gücünü, hava savunma sistemlerinin etkinliğini ve insansız hava araçlarının başarısını gördüğünü iddia etti.

BrahMos füzesinin ‘Hindistan’ın düşmanları üzerinde korku yarattığını’ öne süren Modi, Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde birçok savunma firmasının üretim tesisleri kurduğunu ve bu sayede ‘yerli üretim silahların ordunun temel gücü haline geleceğini’ söyledi.

Modi, BrahMos füzelerinin yakın zamanda Uttar Pradeş'in başkenti Lucknow'da da üretileceğini belirterek, “Pakistan yeni bir yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek” ifadesini kullandı.