Sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“13 Haziran Cuma günü saat 10.30'da Akşemsettin Mahallesi, Sultan Fatih Caddesi'nde Mamak Metrosu'nun temelini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimi bekliyorum.”

Bu büyük adım, Ankara’nın ulaşım altyapısında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Mamak Metrosu Neden Önemli?

Kent içi trafiği azaltması ve modern toplu taşıma imkânları sunması hedefleniyor.

Çevreci ulaşım vizyonuna katkı sağlayarak karbon salınımını düşürmesi planlanıyor.

Proje, ABB’nin “sürdürülebilir ulaşım planı” kapsamında hayata geçiriliyor.

Etkinlik Bilgisi

Tarih: 13 Haziran 2025, Cuma ( BUGÜN )

Saat: 10:30

Yer: Akşemsettin Mahallesi, Sultan Fatih Caddesi – Mamak

Başkan Mansur Yavaş, tüm Ankaralıları temel atma törenine katılmaya çağırarak, bu yatırımın Ankara’nın geleceğine atılan güçlü bir imza olduğunu vurguladı.

13 Haziran Cuma günü saat 10.30’da Akşemsettin Mahallesi, Sultan Fatih Caddesi’nde

Mamak Metrosu’nun temelini atıyoruz.



Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. pic.twitter.com/lolUUhISde — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 12, 2025