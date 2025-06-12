Toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün kadro değişikliği teklifi ile kurumun hisseli taşınmazlarının satışına yönelik başkanlık yazıları oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararlarla birlikte ASKİ’nin yapısal düzenlemeler ve mülkiyet yönetimi konusunda önemli adımlar atması bekleniyor.

Reklam Kiralama Bedelleri Güncellendi

Reklam kiralama bedellerinin güncellenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Bu karar, şehir genelindeki reklam alanlarının ücretlendirilmesinde yeni bir dönemi başlatacak.

Parklara Yeni İsimler Verildi

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri ise parklara verilen yeni isimler oldu. İsimlendirme Komisyonu raporları doğrultusunda bazı park ve yeşil alanlara, önemli isimler verildi:

Batıkent Kardelen Mahallesi'ndeki parkın adı artık "Samet Özgül Batıkent Spor ve Dinlenme Parkı" olacak.

Keçiören Sancaktepe Mahallesi sınırlarındaki Mehtap Caddesi Parkı'nın yeni ismi "Taha Akgül Parkı" oldu.

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi çevresindeki yeşil alana güreşçi Rıza Kayaalp’in adı verildi.

Ayrıca, Ankara'da uygun görülecek bir cadde ya da bulvara Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun ismi verilecek.

Öte yandan, Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir park alanının "Volkan Konak Parkı" olarak isimlendirilmesi teklifi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Yarın Devam Edecek

Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık, meclis oturumunun yarın devam edeceğini duyurarak birleşimi kapattı.