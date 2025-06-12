Yapılan resmi açıklamaya göre, 29 yaşındaki kanat oyuncusu her sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ve net 3.000.000 Euro sadakat primi kazanacak. Toplamda Sané, Galatasaray kariyeri boyunca 36 milyon Euro net kazanç elde edecek.

Resmi Açıklama

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Taraftarlar Heyecanlı

Bayern Münih ve Manchester City gibi Avrupa devlerinde forma giyen Leroy Sané'nin Galatasaray’a transferi, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Hem teknik kapasitesi hem de hızıyla bilinen yıldız futbolcunun, Süper Lig'e damga vurması bekleniyor.