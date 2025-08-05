Anadolu Ajansı’nın Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi hazırladığı dosyaya göre, Süper Lig tarihinde 8 veya daha fazla farklı skorlu 8 maç oynandı. Bu maçlarda Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Sarıyer, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor’un adları yer aldı. Ancak son 28 sezonda hiçbir maçta 8 ve üzeri fark yaşanmadı.

Beşiktaş ve Adana Demirspor Arasında Tarihe Geçen Maç

Tarihteki en farklı skor 15 Ekim 1989’da İstanbul’daki Ali Sami Yen Stadı’nda gerçekleşti. 1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde, yabancı oyuncusuz çıktığı maçta Adana Demirspor’u 10-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) kaydetti. Maçı 15 bin 227 seyirci izledi, hasılat ise 207 milyon 740 bin lira oldu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor 8 Farklı Skor Elde Edemedi

Süper Lig’in diğer güçlü ekipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ise lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini 7-0’lık skorlarla aldı. Fenerbahçe, birçok sezon farklı takımlara karşı 7-0 galip gelirken, Trabzonspor ise 1994-1995 ve 2010-2011 sezonlarında 7-0’lık zaferlere imza attı. Ancak bu takımlar 8 farkla kazanamadı.

MKE Ankaragücü’nden İlginç Rekor

Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, lig tarihinde 8 farklı skorla sonuçlanan maçlarda 3 kez yer aldı. 1992-1993 sezonunda hem 8-0’lık galibiyet (Konyaspor karşısında) hem de 8-0’lık mağlubiyet (Galatasaray karşısında) alan tek takım olarak Türk futbol tarihinde ilginç bir rekora imza attı. Ayrıca 1995-1996 sezonunda deplasmanda Bursaspor’a da 8-0 yenildi.

En farklı skorlu maçlar

Lig tarihinde 8 ve daha farklı skor elde edilen maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1989-90 Beşiktaş-Adana Demirspor 10 - 0 1967-68 Göztepe-Feriköy 9 - 1 1959-60 Galatasaray-Altınordu 8 - 0 1991-92 Konyaspor-Adana Demirspor 8 - 0 1992-93 MKE Ankaragücü-Konyaspor 8 - 0 1992-93 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0 - 8 1995-96 Bursaspor-MKE Ankaragücü 8 - 0 1996-97 Sarıyer-Çanakkale Dardanelspor 8 - 0