Anadolu Ajansı’nın Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi hazırladığı dosyaya göre, Süper Lig tarihinde 8 veya daha fazla farklı skorlu 8 maç oynandı. Bu maçlarda Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Sarıyer, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor’un adları yer aldı. Ancak son 28 sezonda hiçbir maçta 8 ve üzeri fark yaşanmadı.
Beşiktaş ve Adana Demirspor Arasında Tarihe Geçen Maç
Tarihteki en farklı skor 15 Ekim 1989’da İstanbul’daki Ali Sami Yen Stadı’nda gerçekleşti. 1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde, yabancı oyuncusuz çıktığı maçta Adana Demirspor’u 10-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların gollerini Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) kaydetti. Maçı 15 bin 227 seyirci izledi, hasılat ise 207 milyon 740 bin lira oldu.
Fenerbahçe ve Trabzonspor 8 Farklı Skor Elde Edemedi
Süper Lig’in diğer güçlü ekipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ise lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini 7-0’lık skorlarla aldı. Fenerbahçe, birçok sezon farklı takımlara karşı 7-0 galip gelirken, Trabzonspor ise 1994-1995 ve 2010-2011 sezonlarında 7-0’lık zaferlere imza attı. Ancak bu takımlar 8 farkla kazanamadı.
MKE Ankaragücü’nden İlginç Rekor
Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, lig tarihinde 8 farklı skorla sonuçlanan maçlarda 3 kez yer aldı. 1992-1993 sezonunda hem 8-0’lık galibiyet (Konyaspor karşısında) hem de 8-0’lık mağlubiyet (Galatasaray karşısında) alan tek takım olarak Türk futbol tarihinde ilginç bir rekora imza attı. Ayrıca 1995-1996 sezonunda deplasmanda Bursaspor’a da 8-0 yenildi.
En farklı skorlu maçlar
Lig tarihinde 8 ve daha farklı skor elde edilen maçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1989-90
|Beşiktaş-Adana Demirspor
|10 - 0
|1967-68
|Göztepe-Feriköy
|9 - 1
|1959-60
|Galatasaray-Altınordu
|8 - 0
|1991-92
|Konyaspor-Adana Demirspor
|8 - 0
|1992-93
|MKE Ankaragücü-Konyaspor
|8 - 0
|1992-93
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|0 - 8
|1995-96
|Bursaspor-MKE Ankaragücü
|8 - 0
|1996-97
|Sarıyer-Çanakkale Dardanelspor
|8 - 0