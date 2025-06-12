Friglerin başkenti olarak bilinen Gordion, tarihi ve kültürel mirasıyla bu yıl ikinci kez sinema sanatını ağırlayacak. Festival kapsamında kısa film, belgesel ve uzun metrajlı yapımların gösterimi planlanıyor.

Organizatörler, yerli ve yabancı yönetmenleri arkeoloji ve kültürel miras konulu yapımlarıyla festivale katılmaya davet ediyor. Başvurular ücretsiz olarak kabul ediliyor ve sürecin FilmFreeway platformu üzerinden yürütüldüğü bildiriliyor.

Festivalin resmi web sitesi: gordionfilmfest.org

Film başvuru sayfası: filmfreeway.com/GordionArcheofilmFest

İletişim: [email protected]

Festivalin programı ve gösterim takvimi ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.