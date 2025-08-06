SEVGİ GÜLDOĞAN

Temmuz 2025 enflasyon verileri, kamuoyunda yine büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 33,52, aylık bazda ise yüzde 2,06 arttığını açıkladı. Ancak bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), yıllık enflasyonu yüzde 65,15, aylık enflasyonu ise yüzde 3,75 olarak hesapladı. Aradaki fark, özellikle sabit gelirli kesimler için ekonomik gerçekliğin ne olduğuna dair soru işaretlerini artırıyor.

Hayat pahalılığı karşısında kamu çalışanlarının alım gücü hızla erirken, açıklanan memur ve işçi zamlarının yeterliliği, maaşlardaki vergi yükü ve enflasyon hesaplamalarının doğruluğu tartışılmaya devam ediyor. Tüm bu başlıkları Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı ve Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz ile konuştuk. Cengiz, Temmuz 2025 maaş artışlarının memura nefes aldırmadığını belirtti ve şu sözleri ekledi: “Zamdan gelen para daha ilk ayda eridi, memur bu ay cebinden 7.338 TL kaybetti.”

TÜİK VE ENAG ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI TARTIŞMA YARATTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 enflasyonunu aylık %2,06, yıllık %33,52 olarak açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu oranları sırasıyla %3,75 ve %65,15 olarak hesapladı. Aradaki ciddi fark kamuoyunda “gerçek enflasyon hangisi?” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Enflasyon farkıyla birlikte memur maaşları Temmuz ayında artsa da, yükselen kiralar ve hayat pahalılığı maaş artışını hızla eritti. Tuncay Cengiz, hem rakamlarla hem de saha gözlemleriyle durumu değerlendirdi.

TEMMUZ ZAMMIYLA MEMUR MAAŞI 56 BİN LİRAYI AŞTI, ANCAK ARTIŞ KÂĞIT ÜZERİNDE KALDI

Cumhurbaşkanlığı verilerine göre, Haziran 2025’te ortalama memur maaşı 49.598 TL olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında 7. dönem toplu sözleşmeyle gelen yüzde 5’lik zam ve enflasyon farkının eklenmesiyle bu rakam 56.774 TL’ye yükseldi. Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz’e göre, memur maaşındaki 7.176 TL’lik artış, yalnızca kâğıt üzerinde anlamlı görünüyor. Cengiz, “Bu artış cebimize yansımadan gider kalemlerine kaydı. Gerçekte alım gücünde bir artış değil, ciddi bir kayıp var” değerlendirmesinde bulundu.

“TEMMUZ ZAMMI CEBE GİRMEDEN ERİYOR: MEMURUN ALIM GÜCÜ 1.169 TL AZALDI”

Temmuz ayında maaşlara yapılan artış, kamu çalışanlarının alım gücünü korumaya yetmedi. Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, TÜİK’in açıkladığı yüzde 2,06’lık enflasyon oranına dikkat çekerek, 56.774 TL maaş alan bir memurun daha aybaşında 1.169 TL’lik bir kayba uğradığını belirtti. Cengiz, “Memur henüz maaşını eline almadan buharlaşan bu tutar, artıştan çok reel kaybın yaşandığını gösteriyor.” dedi.

MEMUR TEMMUZ AYINDA 7.338 TL KAYBETTİ: KİRA VE ENFLASYON ZAMMI YUTTU

Memurun maaşına yapılan Temmuz zammı, artan kira ve enflasyon karşısında etkisini ilk aydan kaybetti. Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Cengiz, Temmuz 2025’te kiralara yapılan yüzde 41,2’lik artışa dikkat çekerek, 15.000 TL kira ödeyen bir memurun bu ay 6169 TL daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığını söyledi. Aynı dönemde TÜİK enflasyonu nedeniyle maaştan 1.169 TL’lik kayıp yaşandığını belirten Cengiz, “Sadece bu iki kalemden memurun cebinden 7.338 TL eksildi. Maaşa gelen zammın önemli bir bölümü, daha ilk aydan giderlere gitti” ifadelerini kullandı.

“MEMURU ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DAHA BÜYÜK KAYIPLAR BEKLİYOR”

Cengiz, Temmuz ayındaki maaş artışının memurun alım gücünü korumaya yetmediğini belirterek, önümüzdeki aylarda kayıpların daha da derinleşeceği uyarısında bulundu. Ağustos, Eylül ve sonbahar aylarında elektrik, doğalgaz, ulaşım ve eğitim giderlerindeki artışların bütçeyi iyice zorlayacağını ifade eden Cengiz, “Bu daha iyi zamanlarımız. Şimdiden eksiyle başlayan memur, önümüzdeki aylarda daha da büyük kayıplar yaşayacak. Zam yapılmış gibi görünüyor ama gerçekte gizli bir erime yaşanıyor.” dedi.

“MASADA OTURMAK YETMEZ, DİRENMEK GEREKİR”

Toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yetkili konfederasyonların müzakere masasında yeterli direnç göstermediğini söyledi. “Biz taleplerimizi ilettik, görüşmeler devam ediyor. Ancak sadece masada oturmak yetmiyor; memurun hakkını savunmak, kamuoyunu harekete geçirmek gerekiyor,” diyen Cengiz, masada güçlü bir duruş sergilenmedikçe kalıcı sonuçlar alınamayacağını vurguladı.

“YOKSULLUK SINIRININ ALTINDAKİ HER MAAŞ MAĞDURİYETTİR”

Ekonomik tabloya dair genel değerlendirmelerde bulunan Cengiz, memur ve emeklinin giderek derinleşen bir geçim krizine sürüklendiğini söyledi. “Ortada bir gerçek var: Yoksulluk sınırı altındaki her maaş, insanı mağdur eder. Bugün ortalama memur maaşı, kira ve enflasyon karşısında çaresiz. Emekliler 23 bin lira civarında maaş alıyor, özel sektörde asgari ücretle geçinmek imkânsız. Bu düzende memur da açlık sınırına doğru sürükleniyor” ifadelerini kullandı. Cengiz, ekonomik kayıpların yılın ikinci yarısında daha da artabileceğine dikkat çekti.