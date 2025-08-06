İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul İl Göç İdaresi’ne başvuran yabancı bir kişinin sunduğu sağlık raporunun gerçekliğinden şüphe edilmesi üzerine raporun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtildi. İnceleme sonucunda belgenin sahte olduğu anlaşılınca, raporu düzenlediği öne sürülen Beylikdüzü Devlet Hastanesi tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Başkanlık, sahte belgeyle herhangi bir ikamet izni verilmediğini ve mevcut iznin de bu rapora dayanarak uzatılmadığını vurgularken; sahte belge sunan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını, tüm belgelerin titizlikle incelendiğini belirtti.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye’de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı" yönündeki gerçek dışı haber ve paylaşımlar hakkındaki Basın Açıklaması⬇️



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