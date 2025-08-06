Olay nedeniyle üssün belirli bölgelerinde giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Yetkililer, güvenlik ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğini ve bölgede çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Paylaşılan resmi bilgilere göre, saldırının bazı kayıplara yol açtığı belirtilirken, ölü ya da yaralı sayısı hakkında net bir açıklama yapılmadı. Üste bulunan personele bulundukları alanları terk etmemeleri, pencereleri ve kapıları kapalı tutmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, durumun kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf edildiğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.