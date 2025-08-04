Ankara Kent Konseyince, Gençlik Parkı'nda ‘2’nci Başkent Uluslararası Kültürel Etkileşim Buluşmaları’ etkinliği düzenlendi.

Gençlik Parkı'nda ‘2’nci Başkent Uluslararası Kültürel Etkileşim Buluşmaları’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, ülkelerine özgü kıyafetleri ve çalgıları ile Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Kuzey Osetya, Gürcistan, Moldova, Özbekistan, Gagavuzya, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve İran'dan olmak üzere 14'ün üzerinde halk dansları topluluğu yer aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Türk dünyasının merkezi ve kalbinin Ankara olduğunu bugün ilan ediyoruz. Bugün burada sadece farklı ülkelerden dans ve folklor ekipleri değil, aynı ritimde atan bütün yürekler olarak bir araya geldik” açıklamasında bulundu.

‘BU BULUŞMA BÜYÜK BİR GÖNÜL SOFRASI OLUŞTURACAK’

Başkent etkileşim buluşmalarının, kültürel renklerin buluştuğu eşsiz bir dayanışma sahnesi halini aldığını belirten Yılmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu buluşma, farklılıklarımızı birer zenginliğe dönüştürecek, büyük bir gönül sofrası oluşturacak. Farklılıklarımızdan değil, müştereklerimizden beslenmemiz gerektiğini tekrar dünyaya ilan edecek. Halk dansları sadece hareketin değil, hafızanın, yaşanmışlıkların, bedel ödenmişliklerin, yokluğun, cesaretin, mücadelenin, kimliğin ve sahnedeki bütün güzelliklerin dilidir. Ankara artık kültürel etkileşimin kalbinin arttığı, renklerin birbirine karıştığı, seslerin birbirini tamamladığı, insanların birbirine dokunduğu buluşma meydanı olacak. Burada cem olacağız. Buradan yeniden haykıracağız. Bütün renklerimizle beraber yeniden kardeş olacağız. Çünkü kültürel etkileşim, barışın tohumu, sanatın sesi, insanlığın umududur, gücüdür, nefesidir, kalbidir, yüreğidir."

Konuşmaların ardından, dans performanslarını sergilendi.