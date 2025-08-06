Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025-2026 dönemi için kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 200 TL, Levant kalite fındık için ise 195 TL taban fiyat uygulanacak.

TMO ayrıca, %50'nin üzerindeki her randıman puanı için Giresun kaliteye 4 TL, Levant kaliteye ise 3,90 TL ilave ödeme yapılacağını bildirdi. Fındık alım kampanyası, 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Üreticiler, alım noktalarından 18 Ağustos itibarıyla randevu alabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen fiyatlarla üreticinin emeğinin karşılığını almasının hedeflendiğini açıkladı.