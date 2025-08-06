Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'nde yer alan ve 18 daire ile 2 dükkanın bulunduğu binada, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, binada ciddi yapı riski tespit etti. Apartman kısa sürede boşaltılarak mühürlendi.

Geceyi yakınlarının evlerinde veya misafirhanelerde geçiren bina sakinleri, sabah saatlerinde evlerinin önüne geldi. Binanın çevresine polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Apartman Sakini: "Kolonun Sıvası Göçmüş"

Apartman sakinlerinden Mazhar Bektaş, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Üst komşumuz, ‘1 numarada kolon kopması olmuş’ dedi. Biz bir ses duymadık ama aşağıya indiğimizde komşuların paniklediğini gördük. Kolonun sıvası göçmüş. O yüzden herkes korktu. Güvenlik amacıyla tahliye edildik. Dün gece bacanağımda kaldım. Eşyalarımız içeride kaldı.”

Ön Rapor: Kolonlarda Gözle Görülür Hasar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön teknik raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. Rapora göre:

Binanın eksi 3’üncü katındaki arka cephesinde bulunan köşe perde kolonunda belirgin deformasyon gözlemlendi.

Taşıyıcı sistemde yer alan bazı kolonlar, taşıma kapasitesi sınırına ulaşmış durumda.

Binanın beton dayanımının düşük seviyede olabileceği ifade edildi. AK Parti, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında sahaya iniyor İçeriği Görüntüle

Raporda, bina tahliyesinin doğru bir karar olduğu, çevre güvenliğinin sağlanmasının can ve mal güvenliği açısından zorunlu olduğu vurgulandı.

Karot Numunesi Alınacak, Nihai Karar Verilecek

Yetkililer, binanın güvenliğiyle ilgili ayrıntılı teknik analiz için kolonlardan karot numunesi alınacağını ve nihai kararın bu analiz sonuçlarına göre verileceğini bildirdi.