Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yılı anısına düzenlenen “Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi”, 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00’te Ankara Mamak’taki Musiki Muallim Mektebi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Ücretsiz olarak ziyarete açılacak sergi, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın öncesinden günümüze uzanan tarihi sürecini belgeleyen seçkin fotoğraflarla ziyaretçilere hafızalara kazınacak bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçiliği, Mamak Belediyesi ve Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen sergide; KKTC Dışişleri Enformasyon Dairesi, Depophotos ve Gazeteciler Cemiyeti arşivlerinden derlenen tarihi kareler yer alıyor. Etkinlikte, harekât sırasında çekilen nadir fotoğrafların yanı sıra, Kıbrıs Türk halkının direnişi ve Türkiye’nin garantörlük hakkı çerçevesinde gerçekleştirdiği müdahale süreci kronolojik olarak anlatılıyor.

Musiki Muallim Mektebi'nin tarihi atmosferinde gerçekleşecek sergiye tüm başkentliler davet edilirken, organizasyonun milli hafızayı canlı tutmayı ve yeni nesillere tarihi bilinç kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

24 Temmuz'da saat 14:00'da ücretsiz olarak açılacak.

Sergi Adresi: Musiki Muallim Mektebi, Demirlibahçe Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı No:167, Mamak / Ankara

