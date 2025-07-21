Ankara’nın Sincan ilçesinde bir avukat, görev yaptığı haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yaralanan avukat hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Saldırıya ilişkin Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamada, olay “hukuk devletine, savunma makamına ve yurttaşların hak arama özgürlüğüne yönelik bir tehdit” olarak nitelendirildi. Baro, saldırıya “Bu kurşun hepimizedir” sözleriyle tepki gösterdi.

Açıklamada, “Avukatlar yurttaşların hak arama özgürlüğünün güvencesidir. Görevini yapan bir avukata yönelen her saldırı, toplumun tamamına verilmiş bir gözdağıdır” denildi.

Baro, bu tür saldırıların yalnızca meslek örgütlerinin değil, tüm kamu otoritelerinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak siyasi iktidarı, yargıyı ve yürütme organlarını açık ve kararlı bir tutum almaya çağırdı.

“Hiçbir tehdit, hiçbir kurşun bizi savunma görevimizden vazgeçiremez” ifadeleriyle biten açıklamada, avukatların yalnız olmadığı vurgulandı.