Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bir ilan sitesinde ‘emekliye kiralık değildir’ ibaresiyle yayımlanan konut ilanı, Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya; vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. (DHA)
“Emekliye Kiralık Değildir” İlanına Ceza
Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde “Emekliye kiralık değildir” ifadesiyle yayımlanan konut ilanının, yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e aykırı olduğu gerekçesiyle yayından kaldırıldığını ve ilgili emlak işletmesine idari para cezası verildiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Mamak'ta iki işçi inşaattan düşerek öldü!
GÖLBAŞI DARÜŞŞİFA ÖĞRENCİLERİNİN MÜTHİŞ BULUŞU
3 bin motosikletliden, Mete için farkındalık sürüşü
Keçiören'de silahlı kavga: 1 ölü
İzmir Menderes’te Eş Cinayeti: Serpil Güral’ı Bıçaklayan Kocası Tutuklandı
Suikastin Ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Konuştu!