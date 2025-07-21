Balıkesir’de İstanbul-İzmir Otobanı’nda meydana gelen trafik kazasında, Varan Turizm’e ait bir yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Otobüs Şarampole Yuvarlandı, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Balıkesir Batı Gişeleri ile Kuzey Gişeleri arasındaki İstanbul-İzmir Otobanı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir'den İstanbul istikametine seyir halinde olan ve Ç.S. idaresindeki 06 VT 388 plakalı Varan Turizm'e ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otobüste sıkışan yolcuları titiz bir çalışma sonucu tahliye etti.

27 Kişi Yaralandı, Tedavileri Devam Ediyor

İlk belirlemelere göre kazada otobüste bulunan 27 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Vali Ustaoğlu’ndan Açıklama: “Tüm Ekiplerimiz Seferber Edildi”

Kazanın ardından Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Vali Ustaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul-İzmir Otobanı Balıkesir Batı gişeleri ile Kuzey gişeleri arasında, İzmir-İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre 27 yaralı bulunmaktadır. Olay yerine yeterli sayıda ambulans, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş, yaralılarımız hastanelere nakledilmiştir."

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Otobüsün teknik durumu ve şoförün ifadesi doğrultusunda detaylı bir rapor hazırlanacağı bildirildi.

Kazayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek.