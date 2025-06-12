Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli savunma sanayisi açısından tarihi bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından desteklenen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) çatısı altında kurulan Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılış törenine katılan Bakan Kacır, Türkiye’nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın, Endonezya’ya 48 adet satışı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

TUSAŞ ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte yürütülen bu anlaşmanın altını çizen Kacır, "8 bin kilometre öteden Endonezya, Türk mühendisleri ve teknisyenleri tarafından geliştirilen KAAN’ı satın almak üzere bizimle masaya oturdu. Bu durum, Türk teknolojisinin ve mühendisliğinin geldiği noktayı tüm dünyaya gösteriyor" dedi.

‘Milli Teknoloji Hamlesi ile Her Gün Yeni Bir Gurur’

Bakan Kacır konuşmasında, KAAN satışının yanı sıra Baykar ile İtalya'nın Leonardo firması arasında imzalanan uluslararası iş birliklerine de değindi. “Her geçen gün dünyaya yeni bir Türk başarı hikayesi duyuruyoruz” diyen Kacır, Teknofest gibi organizasyonlarla gençleri teknolojiyle buluşturduklarını ve bu ivmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye Tech Vize Programı ile 43 Ülkeden Başvuru

Kacır ayrıca Türkiye Tech Vize Programı sayesinde teknoloji girişimlerinin Türkiye’ye ilgisinin arttığını vurguladı. 43 farklı ülkeden 245 girişimin, şirket merkezini Türkiye’ye taşımak için başvurduğunu söyleyen Kacır, “Küresel teknoloji girişimlerinin odağı olma yolunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Şu anda Türkiye genelinde 36 TEKMER’in aktif olduğunu ve 700’e yakın teknoloji girişiminin bu merkezlerde faaliyet gösterdiğini belirtti.

TEKMER İstanbul’da Açıldı, Teknofest 2025 Yeniden Atatürk Havalimanı’nda

BTM bünyesinde açılan TEKMER’in, girişimcilere doğrudan kamu teşviklerinden yararlanma imkânı sunacağınıbelirten Kacır, “Girişimcilik ekosistemimize büyük katkı sağlayacak” dedi. Ayrıca 2025 Eylül ayında Teknofest’in yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenleneceğini müjdeledi.