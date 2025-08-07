ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Apple yatırım toplantısında hem dış politika hem de ekonomi alanında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Moskova’daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda yüz yüze görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Putin ile Görüşme Yolda mı?

Trump, “Henüz nerede olacağına karar vermedik ama çok yakında bir toplantı gerçekleşebilir” diyerek olası zirveye dair umut verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Rusya’nın Trump ile görüşmek istediğini ve Başkan’ın hem Putin hem de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu doğruladı.

Netanyahu’nun Gazze Planına Sessiz Yanıt

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’yi tamamen işgal etme planı hakkında yöneltilen soruya doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Bunun yerine İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyerek Orta Doğu’daki savaşları durdurduklarını savundu. Gazze planı konusunda kararın tamamen İsrail’e ait olduğunu vurguladı.

Yarı İletkenlere %100 Tarife Geliyor

Trump, ithal edilen çip ve yarı iletkenlere yaklaşık %100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Ancak bu tarife, ABD’de üretim yapan veya üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacak. Apple CEO’su Tim Cook, bu açıklamanın ardından ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım planını duyurdu.