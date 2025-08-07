Kartal’da balıkçı barınağında çıkan yangın çok kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 4 restorana sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası restoranlar ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.15 sularında Kordonboyu Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir balıkçı barınağında çıktı. Barınakta henüz bilinmeyen neden ile başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan restoranlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yangına Kartal, Pendik, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy'den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın sırasında 4 restoran yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.