Sarp Levendoğlu'nun hayat vereceği Barış Bozoğlu karakteri, Emniyet İstihbarat'ın sınır hattında yürüttüğü özel operasyonların kilit ismi olacak. İstanbul’u ve geçmişini arkasında bırakıp sadece görevine odaklanan Bozo, hem fiziksel gücü hem de zekasıyla ekibe farklı bir enerji katacak.

Barış Bozoğlu, sahadaki tecrübesiyle, kural dışı ama etkili yöntemleriyle dikkat çekerken, özel hayatında ise geçmiş travmaları nedeniyle kimseye bağlanamayan yalnız bir karakter olarak izleyiciyle buluşacak.

20. Sezon Seti Ağustos’ta Başlıyor

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve “Bay Sinema” lakabıyla anılan Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan Arka Sokaklar, D Media yapımcılığında ekran yolculuğuna devam ediyor. Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi, Ağustos ayında yeniden sete çıkacak.

Yeni sezonda dizinin yönetmenliğini Baran Özçaylan ve Eray Koçak üstleniyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu ve Burak Satıbol gibi isimler de yeni sezonda kadroda yer alacak.

Yeni Sezonda da Kanal D'de

sezon bölümleriyle yine Kanal D ekranlarında cuma akşamları yayınlanacak olan Arka Sokaklar, aksiyon ve dram yüklü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam edecek.