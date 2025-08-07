Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla iniş yaptı. Ndidi'yi, Beşiktaş kulübü yetkilileri ve siyah-beyazlı formaya gönül veren bir grup taraftar karşıladı.

Taraftardan Yoğun İlgi

Taraftarların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen 27 yaşındaki oyuncu, sıcak tavırlarıyla beğeni topladı. Ndidi, havaalanındaki kısa karşılamanın ardından konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş, KAP Açıklamasını Yaptı

Beşiktaş, Ndidi'nin transferi için KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı bildirimde, futbolcuyla resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Taraflar arasında sağlık kontrolleri ve sözleşme detaylarının ardından resmi imzanın atılması bekleniyor.