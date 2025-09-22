Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, televizyon üretimin yanı sıra 'platformların platformu' olarak dijital içerik ekosisteminin merkezinde yer almayı hedefliyor.

Vestel, kullanıcıların farklı beklentilerine yanıt vermek için geliştirdiği çoklu işletim sistemi stratejisiyle sektöründe öne çıkıyor. Bu strateji sayesinde tüketiciler, platform seçimi ve içerik arama deneyimini kolaylaştıran, kişiselleştirilmiş öneriler sunan ve farklı izleme alışkanlıklarına tam uyum sağlayan bir televizyon deneyimi yaşıyor.

Vestel'in araştırmasına göre, geleneksel yayıncılığın payı her geçen yıl azalırken, kullanıcıların içerik seçme özgürlüğü ve kişiselleştirilmiş önerilere yönelik talebi artıyor.

Vestel IoT ekibinin elde ettiği verilere göre, Türkiye'de televizyon izleme alışkanlıkları bu yaz itibarıyla değişim yaşadı. YouTube, temmuz ve ağustos aylarında ilk kez uydu yayınlarını geride bıraktı ve toplam izlenme süresinde yüzde 43'lük paya ulaşarak yüzde 36'da kalan uydu yayınlarının önüne geçti.

Vestel'in IoT ekibi tarafından analiz edilen veriler, değişimin yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını gösteriyor. Uluslararası araştırma şirketi Nielsen'in 2025 verilerine göre, YouTube, ABD'de üst üste üçüncü ay televizyon izlenme sürelerinde birinci sırada yer aldı. Birleşik Krallık'ta da Ofcom verilerine göre, YouTube, BBC dışında televizyon ekranında en çok izlenen platform haline geldi.

- 'Televizyon dünyası, kapsamlı ekosistemi ifade ediyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, televizyon dünyasının artık yalnızca bir ekranı değil, kapsamlı bir ekosistemi ifade ettiğini belirtti.

Dönüşümü erkenden görüp stratejilerini buna göre şekillendirdiklerini ve bu ekosistemin güçlü oyuncularından biri haline geldiklerini aktaran Uylukçuoğlu, 'Günümüzde televizyon deneyimini zenginleştiren en önemli unsur içerik ve platform çeşitliliği. Vestel, yerli bir üretici olarak dünya devleriyle işbirlikleri yapıyor, Avrupa'da büyüme hedefleyen birçok markanın da tercih ettiği bir ortak.' değerlendirmesinde bulundu.

Uylukçuoğlu, Vidaa, Powered by TiVo, Fire TV, Roku ve Titan OS, Android TV, Google TV gibi farklı kullanıcı profillerine hitap eden platformlar sayesinde sektördeki liderliklerini güçlendirdiklerini aktardı.

Ürün yönetimi, AR-GE ve yazılım kabiliyetlerinin ulaştığı yüksek seviyeyi kanıtladıklarını aktaran Uylukçuoğlu, şunları kaydetti:

'YouTube'un uydu yayınlarını geride bırakması, televizyonun geleceğinin artık platformlarla şekilleneceğini açıkça ortaya koyuyor. Türkiye'nin bu eğilime dahil olması, televizyonun artık yalnızca yayın yapan bir cihaz olmaktan çıkıp dijital yaşamın merkezinde konumlanan bir etkileşim alanına dönüştüğünün göstergesi.'