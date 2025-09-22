Altındağ Belediyesinin organize ettiği, Başkent Kültür Yolu Festivali 20-26 Eylül tarihleri arasında Güneş Sanat Galerisinde birbirinden farklı etkinliklerle düzenlenecek. Etkinlik Güneş Sanat Galerisinde gerçekleşecek olup, ebru, çini, keçe, mozaik ve kaligrafi sanatları üzerine eğitimler verilecek.

Her gün farklı sanatçı ve sanatın konuk olacağı etkinlikler 11:00 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Altındağ Belediyesinin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Altındağ Belediyesi Güneş Sanat Galerisi’nde her gün farklı bir sanatın ve sanatçının yer aldığı uygulamalı atölye etkinliklerine tüm vatandaşlarımız davetlidir." dedi.

Etkinlik nerede ve ne zaman olacak?

Güneş Sanat Galerisi / Hacettepe Mahallesi Fener Sokak No:3

Cam ve Ebru Sanatı 20 Eylül - Cumartesi 11.00-17.00 Çini Sanatı 21 Eylül - Pazar 11.00-17.00 Kağıt Dokuma Sanatı 23 Eylül - Salı 11.00-17.00 Mozaik Üzerine Takı Tasarımı 24 Eylül - Çarşamba 11.00 - 17.00 Kaligrafi Sanatı 25 Eylül - Perşembe 11.00 - 17.00 Keçe Sanatı 26 Eylül - Cuma 11.00 - 17.00