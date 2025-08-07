Galatasaray Spor Kulübü ve Mersin Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu olan Arel Gültekin; Multinations Yıldızlar, Central European, Comen Cup ve EYOF şampiyonalarında zirveye çıktı. Yarıştığı tüm kategorilerde rekorları elinde bulunduran Gültekin, şimdi gözünü Avrupa Gençler Şampiyonluğu ve 2028 Olimpiyatlarına dikti.

Günde 4 Saat Antrenman, Hedef Olimpiyat Madalyası

Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda TOHM Başantrenörü Volkan Burak Tuncil eşliğinde yoğun bir tempoyla çalışan Arel Gültekin, “Günde 2 ile 4 saat arasında antrenman yapıyoruz. Kısa vadede Avrupa gençler şampiyonu olmak istiyorum, uzun vadede hedefim ise 2028 Olimpiyatları’na katılıp madalya kazanmak,” dedi.

Hedef: Olimpiyat Barajı ve Madalya

Başantrenör Volkan Burak Tuncil, Arel’in başarı grafiğini her geçen gün yükselttiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Arel başarılı çizgisini sürdürüyor. Bu yaz önemli şampiyonalar var. Sezon sonunda yıldızlardan gençlere geçiş yapacak. Aynı performansı orada da göstereceğine inanıyoruz. Hedefimiz önce olimpiyat barajını geçmek, sonra da onu kürsüye taşımak.”