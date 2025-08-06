Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıda Suriye’nin yeniden yapılanması sürecinde iki ülke arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarının ele alındığı vurgulanarak, "Özellikle Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modelleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi. İki ülke arasındaki kurumsal iş birliğini yeniden tesis etmek amacıyla, Türkiye-Suriye İş Konseyi’nin kurulmasına yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalanmış olup, bununla birlikte, Türkiye ve Suriye’deki sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan 9 ayrı Mutabakat Zaptı ile de güçlü ve sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturulmuş oldu. Ticaret Bakanlığı olarak; Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleşmesi ve kurumsal bir çerçeveye kavuşması adına, iki ülke özel sektörleri arasındaki doğrudan iletişim kanallarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Eş-Şaar başkanlığındaki heyet ile Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar başkanlığındaki Türk heyeti, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi iş insanlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantısında görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
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