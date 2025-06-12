Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, 28 Aralık 2024’te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Sanıkların avukatları kararı istinafa taşıdı ancak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, verilen cezaları oy çokluğuyla hukuka uygun bularak tüm istinaf başvurularını reddetti. Bunun üzerine anne Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, kararı Yargıtay’a taşıdı.

“Deliller Yetersiz, Duruşmalı İnceleme Talep Ediyoruz”

Yargıtaya gönderilmek üzere sunulan temyiz dilekçesinde Av. Demiroğlu, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkilim hakkında verilen mahkumiyet kararının ve istinaf başvurusunun esastan reddinin bozulmasını talep ediyoruz. Dosyada müvekkilim Yüksel Güran’a yönelik kuvvetli suç şüphesini gösteren yeterli delil bulunmamaktadır. Bu nedenle temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasını, başvurumuzun kabulü ile hükmün bozulmasını ve müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyoruz.”

Sanıkların Tutukluluğu Devam Ediyor

Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı sonrası sanıkların tutukluluk hali devam ederken, nihai kararı Yargıtay verecek. Yargıtay, hem dosya içeriğini hem de temyiz gerekçelerini dikkate alarak kararını ilerleyen aylarda açıklayacak.

Kamuoyu, Narin Güran cinayetinde Yargıtay’ın vereceği kararı yakından takip ediyor.