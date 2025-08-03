Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eş zamanlı düzenlenecek "Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu" ve "Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi" ile Cumhuriyet tarihinin en iddialı arkeoloji buluşmalarından birini gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu” ile birlikte “Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi”nin açılışı yapılacak. Etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserler ilk kez sergilenecek.

Sergide en çok dikkat çeken parçalardan biri ise Marcus Aurelius’a ait heykel olacak. Roma döneminin önemli imparatorlarından biri olan Aurelius’un heykeli, ilk kez bilim dünyasının ve ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Peki Marcus Aurelius kimdir?

Marcus Aurelius, M.S. 121 yılında Roma’da doğdu. 161-180 yılları arasında Roma İmparatoru olarak görev yaptı. Saltanatını bilgelik, adalet ve devlet aklıyla yürüten Marcus Aurelius, yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda felsefeci kimliğiyle de tarihe geçti. Stoacı felsefenin en önemli temsilcilerinden biri kabul edilen Aurelius, imparatorluk görevini yürütürken kaleme aldığı “Kendime Düşünceler” adlı eseriyle insanlık tarihine derin izler bıraktı.

Düşüncelerinde insanın içsel disiplini, erdemli yaşama olan bağlılığı ve kader karşısındaki duruşu ön plandadır. Zorlu savaş dönemlerinde bile felsefeden kopmayan Aurelius, dönemin ruhunu ve imparatorluğun sorunlarını hem yönetimsel hem de bireysel bir bilgelikle ele almayı başarmıştır.

Arkeoloji sempozyumu kapsamında sergilenecek olan heykel, hem tarih hem felsefe meraklıları için büyük bir anlam taşıyor. Heykelin ait olduğu dönem, Roma'nın en geniş sınırlara ulaştığı ve kültürel olarak zirveye çıktığı bir sürece denk geliyor.

Sempozyum süresince çok sayıda akademisyen, arkeolog ve araştırmacı Ankara’da buluşacak. Etkinlik programı ve sergideki tüm eserlerle ilgili detaylar bakanlığın resmi kaynaklarından takip edilebilecek.