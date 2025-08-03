Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre başkent Ankara, Türkiye’nin en zengin illeri listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

TÜİK’in 2024 yılına ait kişi başına gelir ve ekonomik üretkenlik verilerine göre Ankara, Türkiye’nin en zengin üçüncü ili oldu. Listenin zirvesinde sanayisiyle öne çıkan Kocaeli bulunurken, ikinci sırada ise Türkiye’nin ticaret ve finans merkezi İstanbul yer aldı.

Başkent Ankara ise kamu yönetimi, savunma sanayii, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yoğunluğu sayesinde güçlü ekonomik yapısını korudu. Ankara’nın ardından dördüncü sıraya Tekirdağ, beşinci sıraya ise İzmir yerleşti.

Açıklanan rapor, şehirlerin gelişmişlik düzeylerini yeniden gündeme taşırken, yerel ekonominin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.