Abbas SATIR

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, sosyal medyada yürütülen anlamlı bir kampanya sayesinde kız çocuklarının bisiklet hayalleri gerçeğe dönüşüyor. “Bir Sevdadır Nallıhan” adlı Facebook grubunun yöneticileri Ali Taner Demir ve kızı Kübra Demir, yaz tatilinde bisiklet sürmeyi hayal eden kız çocukları için harekete geçti.

Demir ailesi, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile maddi imkânları yetersiz olan 10 kız çocuğuna bisiklet hediye etmeyi amaçladı. Grup üyelerinin desteğiyle şimdiye kadar 5 adet bisiklet temin edilerek, ihtiyaç sahibi 5 kız öğrenciye teslim edildi. Kalan 5 bisiklet için kampanya sürdürülüyor.

Grup yöneticisi Ali Taner Demir, destek veren herkese teşekkür ederek, “Kızlarımızın yüzündeki mutluluğa ortak olan tüm grup üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Kalan 5 bisiklet için desteğe devam ediyoruz,” dedi.

Demir ailesi, kız çocuklarının hem özgüven kazanmalarına hem de sağlıklı bir yaz geçirmelerine katkı sağlamak için dayanışma çağrısını sürdürüyor. Grup üzerinden yürütülen kampanyaya destek olmak isteyenler, “Bir Sevdadır Nallıhan” sayfası üzerinden bilgi alabiliyor.