Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Airbus A220 tipi yolcu uçağı, Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında kayarak asfalt pistin dışına sürüklendi. Neyse ki uçak, çimlik alanda durdu ve yolcular için herhangi bir tehlike oluşmadı.

Yolcuların Güvenli Tahliyesi

Havalimanı görevlileri, uçağın merdivenlerinden güvenle indirilen tüm yolcuların, otobüslerle terminale taşındığını duyurdu. Olayda yaralanan olmadığı bilgisi hem yolcuları hem de havacılık yetkililerini rahatlattı.

Uçuşlarda Kısa Gecikme

FAA yetkilileri, bu olay sebebiyle Boston’dan kalkan uçakların yaklaşık 30 dakika geciktiğini belirtti. Havalimanı güvenlik ve operasyon ekipleri, pistin yeniden güvenli hale getirilmesi için hızlıca çalışmalarını tamamladı.