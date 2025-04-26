Karşılaşmayı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Hatayspor iyi oynamaya ve kazanmaya da geldi. Bunu maçın başında gösterdiler. İlk periyotta bizden daha iyiydiler. Ama bu sefer duygusal kontrolü kaybetmedik. Bu bizim için çok önemliydi. Kolay değil burada bunu yapmak. Reaksiyonumuz iyiydi. Durumu iyi götürdük. İkinci yarı maçın anahtarı iyi defans yapmamızdı. Geride çok boşluk bulacağımızı biliyorduk ve bunları kullandık. Galibiyetten dolayı mutluyuz" dedi.

'O ÇOK İYİ FUTBOLCU'

Ciro Immobile’nin hat-trick yapmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Norveçli teknik adam, "O çok üst düzey bir profesyonel ve iyi futbolcu. Son haftalarda oynamam durumuna karşın da davranışı iyiydi. Süreci iyi götürdü ve iyi çalıştı. İçinde bulunduğumuz durumda tecrübe de çok önemli. Onlara da ihtiyacımız var. Bugün onun hat-trick yapmasından dolayı çok mutluyum. Başkanımız kendisiyle konuşuyor, ben konuşuyorum. Herkesin mutlu olması gerekiyor. Bir oyuncu oynadığı ve gol attığı zaman mutlu oluyor" ifadelerini kullandı.

Keny Arroyo’nun performansıyla ilgili konuşmasını sürdüren Solskjaer, "Keny için çok mutluyum. Takım arkadaşları onun adına çok mutlu. Ben o pozisyonda Rafa’nın golü kendisinin atacağını düşünmüştüm ama takım arkadaşının özgüven kazanması için servis yaptı. Onunla sürekli ekstra çalışıyoruz. Daha da çalışacak. Gençler için bu çok önemli. Büyük maçlara böyle hazır olabilirler. Sahadaki durumu çok iyiydi. Umarım daha da iyi olacak" sözlerini sarf etti.

'YAPMALARI GEREKEN TEK ŞEY YÜZDE 100'LERİNİ VERMEK'

Hafta içinde tesislerde yaşanan bir olaydan bahseden Solskajer, "Bizim tesisimize bu hafta Zafer isimli bir birey geldi. Felçli bir birey. Zafer oyuncularımıza bir konuşma yaptı. Futbol oynamak, bu yeteneğe sahip olmak bir lütuf. Bunu oyuncularımızın anlaması lazım. Zafer; ‘Beşiktaş iyi oynadığı zaman, koştuğu zaman ben hayatta olduğumu hissediyorum’ diye bir cümle kurdu. Yapmaları gereken şey yüzde 100’lerini vermek" şeklinde konuştu.

'ÇOK BÜYÜK BİR MAÇ OLACAK'

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç hakkında da konuşan Norveçli teknik direktör, "Maç yüzde 100 motivasyona sahip iki takım arasında olacak. Çok büyük bir maç olacak. Jose Mourinho’yu iyi tanıyorum. O da beni iyi tanıyor. Takımların içinde bulunduğu sıralamadan bağımsız bir maç. Takımını en iyi şekilde hazırlayacak. Ben de aynısını yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

MURAT ŞAHİN: SENEYE TAKIMIZI GERİ GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Kalan 5 maçı en iyi şekilde oynayacaklarını ve gelecek sezon tekrar Süper Lig'e çıkmak için mücadele edeceklerini belirten Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "Uzun süredir, özellikle Kayserispor maçından sonra oynadığımız bütün maçlarda iyi oynamamıza rağmen kırılma anlarında sıkıntılar yaşadık. Bu da iddiamızın çok aşağı düşmesinden sonra oldu. Bugün 2-1’e kadar oynanan oyundan memnunum. Bugün beni üzen oyun disiplinini bırakarak, Beşiktaş’a vermemiz. Bunun sonucunda da skor 5-1’e geldi. Bundan sonra önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz. Oyuncu grubumuzla ilgili tasarruflarımız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirip seneye takımızı geri getirmeye çalışacağız" dedi.

Murat Şahin sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Hatayspor için en büyük sıkıntı hiçbir maçımızı seyircimizle oynayamıyoruz. Oyuncularımız kendi şehrinin takımı olduğunu hissedemiyor. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. İdman tesislerimiz de Mersin’in 1 saat dışında. Depremden sonra en iyi şartlar verilemeye çalışılmış ama 4, 4.5 saatlik yol var. Ne idmana ne de maçlara taraftarımız gelebiliyor. Bu da büyük bir sıkıntı. Seneye İskenderun’da oynama planımız var. Kendi seyircimizin avantajını yaşayamıyoruz. Futbol bir gösteri oyunudur. Bunun için de seyirci lazım."