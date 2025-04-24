Geçtiğimiz senelerde yarı maraton olan ancak yenilenen parkuru ile maraton özelliği kazanan yarış, koşu tutkunlarını Çeşme’nin doğasında ağırlayacak. Bu sene 3’üncüsü gerçekleşecek Salomon Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla gerçekleştirilecek.

Salomon’un isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen yarışta; 42K'lık (maraton) yeni parkurda start, 11 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saat 07.30'da Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300m metrelik olan parkurda sporcular, startın ardından Çiftlik yönüne devam edecek, Şehit Mehmet Mahallesi'nden dönüş yaparak 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek. Salomon Çeşme Maratonu'nun 21K'lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişi gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

10K'lık parkurda ise saat 09.00’da Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak. Hem yeni katılımcıların hem de tecrübeli isimlerin yer alacağı parkurda koşu tutkunları doğa ve tarihin içinden geçerek güzellikleri keşfedecek. Dar sokakları, yel değirmenleri ve muhteşem plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'dan start alacak yarış, Çeşme'de son bulacak. Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği katkılarıyla, Garmin, Medicana Sağlık Grubu, Pınar Protein sponsorluğunda, Züber, Take34, PT Academy Hizmet/Ürün sponsorluğunda, Adım Adım sosyal sorumluluk ortağında birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Salomon Çeşme Maratonu'nda kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor. Yarışta yer almak isteyen sporcular, 3 Mayıs 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar "cesmemaratonu.com" adresinden kayıt yaptırabilecekler. 2023-2024 ve 2025 yılında Adım Adım ile birlikte yardımseverlik koşusu yaparak bağış toplayan katılımcılar ise yüzde 10 indirimle kayıt yaptırabilecek.

AYDIN AYHAN GÜNEY: SPOR KENTİ ÇEŞME MARATON HEYECANI YAŞIYOR

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, organizasyon öncesi yaptığı açıklamada, "Spor kenti Çeşme, bu sene 3’üncüsüne ev sahipliği yapacağı Salomon Çeşme Maratonu heyecanını yaşıyor. Çeşme’de gerçekleştirilen spor organizasyonlarının zirvesinde yer alan yarışımız, bu sene ivme kazanarak maratona dönüştü. Yerel yönetimin ısrarları ve ciddi desteği ile Çeşme’ye maraton kazandırdık. Katılımcıların büyük ilgisi de bir hayli büyük oldu. İzmir’e yakınlığı, ulaşımın kolay olması ve Çeşme’nin doğal güzellikleri de yarışta yer almak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi sorunsuz bir yarışı geride bırakmak istiyoruz. Kayıtlarımız da her geçen gün artarak devam ediyor. Çeşme’nin büyüleyici manzarasında yer almak isteyen tüm koşu severleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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